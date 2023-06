Inter davanti a tutte per Frattesi | può esserci l’accelerata ? Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) L’aspetta il momento giusto per accelerare definitivamente verso l’acquisto di Davide: il pre-accordo con il Sassuolo può diventare un accordo vero e proprio. Le ultime di Sky Sport (vedi QUI). ATTESA PER L’ACCELERAZIONE ? L’, come riferito da Sky Sport, è sempre avanti per Davide, rispetto ale altre rivali italiane. Come Juventus e Roma. L’uscita di Marcelo Brozovic (vedi QUI) può far sì che il pre-accordo con il Sassuolo diventi un accordo vero e proprio.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i ...