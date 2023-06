Inter | Asllani | “Voglio giocare | do il cuore in campo Avremmo dovuto vincere la Champions…”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il centrocampista dell’, Kristjan, ha parlato dopo la partita della sua Albania contro le Isole Faroe, dove ha anche trovato una rete spettacolare. Ecco le sue parole in merito all’avventura nerazzurra: “La Nazionale è un sogno fin dalla nascita. Stiamo andando bene. Questo gruppo è duro. Abbiamo visto che la Moldavia ha vinto con la Polonia. Cosa posso dire della Champions League?vincerla. Speriamo di avere un’altra possibilità. Do ilin”. E ancora: “anche nell’. Ma vedo anche il livello che hanno i calciatori davanti a me. Ho imparato molte cose. Ringrazio il mister per avermi dato la possibilità didal primo minuto. Tutti sanno che mi piace molto ...

... 'Il problema dell'è in attacco' In questo momento, secondo il giornalista, l'è portata a sentirsi coperta in regia, con Calhanoglu che può reggere il centrocampo, e. ' C'è ...Nel secondo tempo un capolavoro diriporta avanti l'Albania: tiro a giro da fuori area e ... Tre minuti dopo, ecco il raddoppio: l'attaccante dell'firma lo 0 - 2 su assist di Theate: sesto ...Gol pazzesco di Kristjan, centrocampista dell', in Isole Faroe - Albania. Una botta meravigliosa a giro da parte del mediano nerazzurro, che col suo mancino fatato fa partire un parabola allo stesso tempo potente ...

Frattesi non è l'erede di Brozovic. Semmai, questo è vero, il centrocampista del Sassuolo può arrivare all'Inter solo grazie all'uscita del croato. Questioni di bilancio, non certo tattiche. Per l'app ...l’Inter è portata a sentirsi coperta in regia, con Calhanoglu che può reggere il centrocampo, e Asllani. “C’è bisogno di una mezzala, e quindi cedo Brozovic per prendere per esempio Frattesi.