Infermieri | Opi Napoli | In Campania mancano diecimila unità

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In. E’ l’allarme lanciato dall’Opiin una lettera inviata con urgenza al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il deficit d’denunciato nell’ultimo rapporto Crea (70mila) porta laa superare di molto il buco delle sei mila. Ma considerando i nuovi pensionamenti e le risorse umane necessarie per “mettere a terra” micro ospedali, case di come quanto previsto dal Pnrr nella revisione territoriale del Sistema sanitario nazionale. “Sono numeri impietosi, che collocano latra le regioni d’Italia con il più grave buco di personalestico”, sottolinea Teresa Rea, presidente dell’Ordine ...

In Campania mancano diecimila. È l'allarme lanciato dall'(Ordine delle professioni infermieristiche) Napoli in una lettera inviata con urgenza al presidente della Regione, Vincenzo De Luca . Il deficit d'...Ma per Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche () di Taranto, prima di procedere all'assunzione didall'estero è 'necessario rivedere i modelli ...Grazie a tutti gliche fanno parte dell'associazione, passati e presenti, per il vostro ... Consiglio Direttivo Nazionale Maurizio Fiorda " Presidente Nazionale Cives (Roma); Mirco ...

Sanità, allarme dell'Opi: «In Campania mancano 10mila infermieri» ilmattino.it

In Campania mancano diecimila infermieri. È l'allarme lanciato dall'Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) Napoli in una lettera inviata con urgenza al presidente ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...