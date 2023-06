Incubo a bordo | 8 orche attaccano una barca a vela e la speronano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un velista brasiliano, Luis Eduardo Alves Lima, ha vissuto un momento di paura mentre era adella sua. L'uomo, come riporta LaPresse citata dal Corriere della Sera, ha avuto un "...

dell'imbarcazione hanno registrato alcuni attimi dell'aggressione, durata circa 20 minuti: Lima ha spento il motore e cercato di mantenere ferma la barca ma gli esemplari sono riusciti a ...Ascoltata anche la donna che si trovava adella Mercedes nera che i ragazzi hanno cercato di ... La donna, seguita da una psicologa, ha difficoltà a ricordare l'vissuto. Gli investigatori ...... o il più grandeper altri. Alcuni si divertono dal momento in cui mettono piede in ... 'la vista dai finestrini' (24%), 'la sensazione di volare' (16%), 'l'intrattenimento a" (14%). L'11% ...

Volo da incubo, estrema turbolenza scaglia via tutto e tutti: feriti e ... Fanpage.it

Un velista brasiliano, Luis Eduardo Alves Lima, ha vissuto un momento di paura mentre era a bordo della sua barca a vela. L’uomo, come riporta LaPresse citata dal Corriere della Sera, ha avuto un ...A Lampedusa c’è la tomba di una giovane donna di nome Ester. Aveva 18 anni e veniva dalla Nigeria. Era incinta ed è morta di stenti su un barcone carico di migranti rimasto in balia delle onde per gio ...