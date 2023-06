Incidente sull’A1 | coinvolto anche ex premier Conte | nessun ferito

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) –il presidente del M5S Giuseppenell’che si è verificato questa mattina intorno alle ore 11.30 sull’autostrada A1 all’altezza del casello di Frosinone. In base alle prime ricostruzioni, c’è stato un tamponamento tra l’auto di scorta su cui viaggiavae un’altra vettura. Una terza auto, non coinvolta nel tamponamento, si sarebbe poi ribaltata dopo aver perso il controllo. Il presidente, che non ha subito conseguenze nel tamponamento, appena uscito dall’auto si è andato a sincerare delle condizioni delle altre persone coinvolte, che sarebbero tutte illese. Il leader del M5S stava viaggiando in direzione di Napoli per raggiungere il Molise, dove si trova ora, per un tour di due giorni in varie tappe a sostegno del candidato alle ...