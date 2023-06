Incidente Roma | “Gli youtuber Di Pietro e Loiacono sono in Spagna e in Turchia”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Avrebbero lasciato l’Italia riparando in. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, due deglicoinvolti nell’di Casal Palocco si troverebbero ora all’estero. Lo hanno riferito persone informate sui fatti avvenuti il 14 giugno scorso, quando la Lamborghini affittata dai “The Borderline” si è schiantata contro una Smart FourFour guidata da una giovane donna, uccidendo il figlio di cinque anni. Al momento dell’la crew stava filmando una delle popolari “challenge” pubblicate sul loro canale YouTube, in cui si sfidavano a trascorrere 50 ore a bordo di una Lamborghini Urus. Alla guida del suv c’era il 20enne Matteo Di, indagato per omicidio stradale. Il ragazzo è risultato “non negativo” ai cannabinoidi e viaggiava, per ammissione ...