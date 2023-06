Incidente per l’auto della scorta di Giuseppe Conte Quattro chilometri di coda sulla A1

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un, per fortuna senza gravi conseguenze, ha coinvolto stamaneche faceva daal presidente del Movimento Cinque Stelle,. La vettura è stata coinvolta in un tamponamento a catenaA1 direzione Frosinone, fra i casellicittà laziale e Ceprano. Tre vetture, tra cui quellaquale c’era il capo politico dei 5 stelle – riporta Il Messaggero – si sono tamponate dopo che la prima aveva urtato un mezzo pesante. L’ex presidente del Consiglio, dopo l’impatto, è sceso dalla sua auto e si sarebbe rassicurato sulle condizioni di una donna in forte stato d’agitazione, la cui auto si era ribaltata. Dopo essersi accertato che nessuna delle persone coinvolte aveva riportato ferite,è ripartito ...