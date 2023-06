Incidente in A1 per l’auto della sua scorta | Conte soccorre una donna

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Un’autodi Giuseppeè stata coinvolta in unsulstrada A1. Il presidente del Movimento 5 Stelle è sceso dalla vettura (la sua non è stata colpita) e ha consolato e soccorso unache, seppur non rimasta ferita, era in stato di shock. Una delle vetturediha tamponato una vettura e una, alla guida di un terzo veicolo, ha perso il controllo conche si è ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. L’è avvenuto poco dopo le 11.30 lungo la corsia sud dell’A1, tra Frosinone e Ceprano. L’sull’A1 perdi ...

La Russa: "In ritardoun cocktail di compleanno" "È stato undi percorso, un ritardo di cinque minuti che ha provocato una serie di reazioni. Ciò non impedisce di dire che ho ...Tanta paura a causaun furgoncino che si è rovesciato lateralmente sull'asfalto. L'è andato in scena, intorno alle 10, sulla strada provinciale 4 che collega Lecce a Novoli, poco dopo ...Gassmann fa marcia indietro sull'. Cosa risponde agli attacchi social Due quesiti, in ...degli youtuber resteranno visibili e se questi contenuti continueranno a essere fonte di guadagnoi ...

Paura in Svizzera: incidente sfiorato per la pattuglia acrobatica aerea TGLA7

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - "E' stato un incidente di percorso per un ritardo di 5 minuti, che ha provocato una serie di reazioni. Questo non mi impedisce di dire che al di la' del ...L’auto della scorda del leader del M5S Giuseppe Conte è rimasta coinvolta in un incidente che si è consumato sulla A1, direzione Frosinone.