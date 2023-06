Incidente di Casal Palocco | la famiglia di Matteo Di Pietro | Noi in silenzio per il rispetto del dolore

(Di mercoledì 21 giugno 2023) " Il nostrofino ad oggi è dovuto alper ilstraziante di unache ha perso un figlio . Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace ". Lo rende noto, tramite i propri legali, ladiDiil giovane indagato per l'in cui è morto il piccolo Manuel.

Incidente Casal Palocco, la famiglia Di Pietro: "Noi in silenzio per rispetto del dolore"

