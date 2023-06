Incidente Casal Palocco | famiglia indagato | “Distrutti | non ci daremo mai pace”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – "Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di unache ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati eper quanto accaduto. Non cimai". Così, tramite il proprio legale, ladi Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline eper omicidio stradale e lesioni in relazione all’diin cui è morto il piccolo Manuel. Intanto la Procura di Roma ha disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta. In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata dal ...

La famiglia di Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni in relazione all'diPalocco in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni, ha parlato per bocca del proprio legale. 'Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una ...Palocco , parla la famiglia di Matteo Di Pietro , il giovane indagato per l'i cui è morto il piccolo Manuel. 'Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il ...... la famiglia di Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni in relazione all'diPalocco in cui è morto ...

Incidente a Casal Palocco, le voci: «Matteo Di Pietro e Vito Lo Iacono sono in Spagna e Turchia». Il doppio so ilmessaggero.it

La famiglia di Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni in ...Intanto, la famiglia del ventenne alla guida del Suv che ha travolto e ucciso il bimbo fa sapere: "'Il nostro silenzio è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un fig ...