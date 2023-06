Incidente Casal Palocco | famiglia indagato | “Distrutti | non ci daremo mai pace”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – “Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di unache ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati eper quanto accaduto. Non cimai”. Così, tramite il proprio legale, ladi Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline eper omicidio stradale e lesioni in relazione all’diin cui è morto il piccolo Manuel. Intanto la Procura di Roma ha disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta. In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata dal ...

Leggi anchePalocco, Procura dispone perizia su dinamica e velocitàPalocco, mamma di Manuel sentita da inquirentiPalocco, The Borderline non ..."Non ci daremo mai pace", scrive in una nota affidata ai propri legali la famiglia di Matteo Di Pietro, lo youtuber al volante del Suv Lamborghini coinvolto nell'diPalocco, a Roma, dove è morto Manuel, un bambino di 5 anni. Di Pietro, creator del gruppo TheBorderline , è attualmente indagato per omicidio e lesioni stradali aggravate. "Il ...Fotogallery - Il padre dello youtuber in Ferrari senza cintura continua la protesta Fotogallery - Caro affitti, a Milano universitari davanti all'ex ospedale militare di Baggio SI ERA TUFFATO GIORNI ...

Incidente Casal Palocco, ipotesi doppio sorpasso fatale a 160 km/h per gli youtuber TGCOM

Così, tramite il proprio legale, la famiglia di Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni in relazione all’incidente di ...(ANSA) - ROMA, 21 GIU - I pm della Procura di Roma che indagano sull'incidente avvenuto il 14 giugno a Casal Palocco, costato la vita ad un bimbo di 5 anni, hanno disposto una maxi consulenza per acce ...