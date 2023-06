Incidente auto per 5 studenti sardi | andavano a scuola per sostenere l’esame di maturità Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Poteva trasformarsi in una tragedia: cinqueinsono stati coinvolti in unstradale sulla Statale 195, in territorio di Giba. L'articolo .

Non solo quello avvenuto tra dueintorno a mezzogiorno di oggi. Un altro scontro tra mezzi si è verificato nel Salento sempre ... L'è andato in scena, intorno alle 10, sulla strada ...Una terza, non coinvolta nel tamponamento, si sarebbe poi ribaltata dopo aver perso il controllo Coinvolto anche il presidente del M5S Giuseppe Conte nell'che si è verificato questa ...L'si è verificato poco dopo mezzogiorno, sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale. Tree un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in unstradale dopo mezzogiorno sull'Autostrada del Sole (A1), all'altezza di Frosinone, direzione sud. Tra le persone coinvolte, il Presidente ...

Incidente via Nomentana: scontro tra bus e auto, morta una donna. Grave bimbo di 4 anni RomaToday

L’auto della scorda del leader del M5S Giuseppe Conte è rimasta coinvolta in un incidente che si è consumato sulla A1, direzione Frosinone.Tamponamento all'altezza d Frosinone tra l'auto di scorta del leader M5S e un'altra vettura. Una terza auto, non coinvolta nel tamponamento, si sarebbe poi ribaltata dopo aver perso il controllo ...