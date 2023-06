Unha devastato un palazzo nel centralissimo V arrondissment di Parigi provocando il crollo parziale dell'edificio; i feriti sono sedici. A provocare il rogo una fuga di gas. 21 giugno 2023Due incendi nella mattinata hanno creato preoccupazione a Ravenna. Il fatto più grave è avvenuto in via Battuzzi dove un uomo, su cui al momento rimane il massimo riserbo per le indagini, sembrerebbe ...Nel '62 unle scene di Un ballo in maschera e la stagione chiude in anticipo. Nel '79 arriva il presidente Sandro Pertini. Gli allestimenti sono sempre più kolossal e nel 1995 ...

Incendio distrugge un palazzo a Parigi nel V arrondissment - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 21 giu. (askanews) - Un incendio ha devastato un palazzo nel centralissimo V arrondissment di Parigi provocando il crollo parziale dell'edificio; i feriti sono sedici. A provocare il rogo una fu ...Elisabeth Borne è intervenuta sull'esplosione che ha distrutto la Paris American Academy a Parigi parlando di «un incendio in corso» che si è «propagato agli edifici vicini». La premier ha poi ...