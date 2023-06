Inarrestabile SMS “Ciao mamma ho cambiato numero” | cosa si rischia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Impazza da fine maggio ed è ancora super diffuso l’ultimo SMS “ho”. Un messaggio sul telefono, in realtà, proposto in diverse varianti, in cui la vittima di turno sembrerebbe essere raggiunta da un figlio in difficoltà e bisognoso di aiuto. La natura virale della comunicazione ci impone un esame specifico del tentativo di frode, per comprendere esattamente quali possano essere i rischi della trappola. Il messaggio esaminato è identico o davvero molto simile a quello proposto nella foto di apertura articolo. Oltre al destinatario, esiste una variante per i papà ma il succo del discorso non cambia. In pratica, chi riceve l’ultimo SMS truffa pensa di essere raggiunto dal proprio figlio che ha perso il suo telefono o ha un dispositivo non funzionante. Per questo motivo, ...