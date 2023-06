In biondo wavy | in castano flat o asimmetrico in tinta dark I bob cut più cool dell' estate 2023

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Eternamente, elegante a prescindere, con il plus impagabile di essere a bassa manutenzione. Il caschetto estivo conquista di nuovo le chiomee star, a partire da Chiara Ferragni con i capelli nellabombshell di tendenza. Ma non sottovalutate le splendide versioni inbicolor di Jennifer Garner e quella brunette (con twist) di Jennifer Connelly. Chiara Ferragni, il momento del taglio a caschetto ...

... dal bronde (combinazione amatissima die di bruno sulla testa, sperimentata nel 2017) al ... in genere l'ha sempre portata ben oltre le spalle, spesso, a volte liscissima. Tanto che vedere ...Isabelle Huppert e il beauty look che ringiovanisce: trucco leggero e frangiaromantica La star di Elle e La pianista trova sempre nuove soluzioni per rendere chic e ... i riflessimiele e ...... dal bronde (combinazione amatissima die di bruno sulla testa, sperimentata nel 2017) al ... in genere l'ha sempre portata ben oltre le spalle, spesso, a volte liscissima. Tanto che vedere ...