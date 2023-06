In arrivo violenti temporali | le regioni colpite dalla nuova perturbazione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La prima ondata di caldo africano ha le ore contate. Almeno per quanto riguarda lesettentrionali che a partire da giovedì 22 giugno saranno interessate da unaconche si annunciano anche molto intensi. Come spiega 3BMeteo le precipitazioni potrebbero toccare...

... Piemonte e alta Lombardia dove non si escludono fenomeni localmenteassociati a grandinate e/o intense quanto improvvise raffiche di vento. Venerdì infiltrazioni di aria più fresca ...... Piemonte e alta Lombardia dove non si escludono fenomeni localmenteassociati a ... peraltro ingià nel corso del weekend almeno al Nord e parte del Centro. Avremo dunque giornate in ......sulle grandi città e in generale sui settori costieri." Le previsioni meteo Temporali in" "... Piemonte e alta Lombardia dove non si escludono fenomeni localmenteassociati a grandinate ...

Meteo: apice del caldo africano nelle prossime ore, ma è in arrivo ... 3bmeteo

Punte di 38-40°C fino a giovedì, ma entro venerdì rischio nubifragi e grandine su alcune regioni. ACUTO DEL CALDO AFRICANO NELLE PROSSIME 48 ORE - Apice dell'anticiclone africano in queste ore sull'It ...Il meteo ha previsto l’ondata di calore africano ormai in espansione a tutta l'Italia, ma il cambiamento sarà più rapido del previsto. A partire da ...