IMU se non l’hai pagata entro il 16 o se hai sbagliato cifra devi fare subito questo ed eviti la stangata

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Mancato pagamento IMUil 16 giugno: ecco cosaper sanare la tua posizione ed evitare problemi. L’Imposta Municipale Unica è un versamento obbligatorio che devono versare annualmente tutti i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale. L’unico caso in cui occorre versare l’IMU anche sull’abitazione principale è quando questa appartiene alla categoria di lusso. Mancato pagamento IMU – Ilovetrading.itLa prima rata dell’IMU deve essereil 16 giugno, mentre la seconda rata oppure il saldo possono essere versatie non oltre il 16 dicembre 2023. Il mancato pagamento della prima rata dell’IMU o un errore nell’importo versato possono essere corretti tramite il ravvedimento operoso. Inmodo, il contribuente potrà sanare la ...

Un'imposta che non è aggiuntiva a quelle già esistenti. E' un tributo che si sostituisce all'IMU e che ne ha sostanzialmente la stessa disciplina. Anche l'ILIA, dunque, colpisce il possesso di ...

Se non si paga l'Imu e l'interpretazione della norma è incerta il contribuente potrebbe anche non essere sanzionato. Almeno questo è quello che dice una sentenza della Corte di Cassazione.