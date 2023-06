Imprese | Assosistema | “La filiera della salute è asset sociale e industriale”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) (Adnkronos) – “La pandemia ha aumentato la consapevolezza collettiva di quanto è importante per ladei cittadini porre laal centro delle policy pubbliche considerandola un”. A dirlo Egidio Paoletti, presidente diConfindustria in occasione dell’assemblea pubblica dal titolo ‘Il futurosanità e del Ssn alla luce del nuovo Codice Appalti e di un nuovo modello di acquisti pubblici. Verso una nuova Spending Review?’. “Un patrimonio del Paese – spiega – da valorizzare in una logica di investimento e non più esclusivamente di costo, in particolar modo collegato ai servizi e alle forniture che sono un bene strategico per la sostenibilità...

...e la fornitura da appaltare riescano a definire correttamente i requisiti in gara per lee ... In caso contrario, riporteremo il tema nell'assemblea del prossimo dicembre di......e la fornitura da appaltare riescano a definire correttamente i requisiti in gara per lee ... In caso contrario, riporteremo il tema nell'assemblea del prossimo dicembre di...A dirlo Egidio Paoletti, presidente diConfindustria in occasione dell'assemblea ...sindacale abbiamo chiuso il contratto collettivo di lavoro dando stabilità non solo allema anche ...

Imprese, Assosistema: "Ssn tra principali acquirenti per filiere ... Adnkronos

Così il presidente di Assosistema Confindustria in occasione dell’assemblea ... fornitura da appaltare riescano a definire correttamente i requisiti in gara per le imprese e valorizzare cosi la ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...