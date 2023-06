Imprese | Assosistema | La filiera della salute è asset sociale e industriale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “La pandemia ha aumentato la consapevolezza collettiva di quanto è importante per ladei cittadini porre laal centro delle policy pubbliche considerandola un”. A dirlo Egidio Paoletti, presidente diConfindustria in occasione dell'assemblea pubblica dal titolo ‘Il futurosanità e del Ssn alla luce del nuovo Codice Appalti e di un nuovo modello di acquisti pubblici. Verso una nuova Spending Review?'. “Un patrimonio del Paese - spiega - da valorizzare in una logica di investimento e non più esclusivamente di costo, in particolar modo collegato ai servizi e alle forniture che sono un bene strategico per la sostenibilità ...