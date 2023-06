Imelda | 90 anni | all' esame di Maturità

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Mercoledì 21 giugno 2023, primo giorno diper migliaia di 18enni e anche per una studentessa un po' avanti con gli(ma giovane dentro come non mai). Si è seduta sul banco che gli è stato assegnato all’Istituto San Francesco di Sales accanto ad altri maturandi che potrebbero essere tutti suoi nipoti.Starnini racconta a Panorama: «lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Avanti ragazzi ora non si scherza più. Dopo il diploma anche la laurea? Chissà perché no?» Il racconto della sua vita a dir poco avventuroso rende ancora più struggente questa storia. La “nonna” dellache sogna anche la “laurea”. A novantacompiuti ha deciso di rimettersi a studiare giorno e notte per conseguire il diploma di ...

"Voglio fare la maestra", il sogno di Imelda Starnini

