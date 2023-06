... è il matrimonio dell'anno Il matrimonio si è svolto ieri pomeriggio a Roma nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli , la stessa dove si sposarono Francesco Totti e, dopodiché Mattia ...Come riportato testualmente dal sito di ' Libero Quotidiano ', in casa Mediaset non avrebbero apprezzato i risultati ottenuti dadurante la diciassettesima edizione de 'L'isola dei famosi'. Il tutto, molto probabilmente, si sarebbe aggravato a causa di un rapporto non solidissimo tra la conduttrice ed Enrico Papi, ...Gita milanese per la secondogenita di Francesco Totti e apparizione in tv Chanel Totti in studio da mamma. Lei chiude in bellezza con un'aria da diva e una grinta da vendere il reality di Canale 5, la figlia applaude e sorride accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus. Per l'ultima puntata ...

Ilary Blasi lascia l’Isola dei Famosi Quel gesto in finale (con Alvin) insospettisce i fan: ecco cos'ha fatto leggo.it

Il flop de L'Isola dei Famosi costa caro alla conduttrice Il clamoroso retroscena Lunedì scorso è terminata anche quest'ultima edizione del reality show ...L’Isola dei Famosi, possibile non riconferma nella prossima stagione: cosa farà Ilary Blasi Lunedì 19 giugno è andata in onda la finale della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi che con i ...