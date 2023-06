Il tatuatore di Fedez replica alle critiche e agli insulti per il tatuaggio di Vittoria | “È vero | fa schifo” | VIDEO

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ildiper ildiDopo le pesantiper il nuovodi, che raffigura la secondogenita, a rompere il silenzio è lo stessodel cantante, che ha raccontato la sua versione dei fatti in unpostato su TikTok. Nei giorni scorsi, infatti, il rapper aveva condiviso sui suoi social una foto del suo nuovoin cui la figliaappare imbronciata. L’esito ha sollevato un polne con i follower che hanno criticato il. Ecco perché a intervenire sulla vicenda è stato anche lo stesso ...

Fedez e il tatuaggio di «Vittoria brutta», il tatuatore rompe il silenzio: «La foto è orribile è vero, mi meri ilmessaggero.it

Nei giorni scorsi, infatti, il rapper aveva condiviso sui suoi social una foto del suo nuovo tatuaggio in cui la figlia Vittoria appare imbronciata. L’esito ha sollevato un polverone con i follower ...Continua a far parlare l'ultimo tatuaggio di Fedez, per nulla apprezzato dalla platea di follower che ancora commenta negativamente la riuscita di un ritratto della figlia Vittoria molto distante dall ...