Il ministro Valditara annuncia crediti nelle scuole per la patente

(Di mercoledì 21 giugno 2023) "Ci saranno anche delle norme proprio dedicate all'educazione stradale e in particolare noi daremo deiai ragazzi che dovranno frequentare questi corsi all'interno dell'educazione alla ...

Educazione stradale, codice della strada, ma anche nelle scuole, partire con questa forte responsabilizzazione dei ragazzi": lo ha detto Giuseppedell'Istruzione e del Merito, ...Il"È un momento importante, in cui si tirano le somme di un percorso che per la gran parte è durato 13 anni - così ildell'Istruzione Giuseppedai microfoni di ...L' ordinanza firmata l'8 giugno daldell'Istruzione e del Merito Giuseppeha infatti stabilito che per i circa 7mila studenti residenti nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna ...

Uno dei temi di attualità proposto per la maturità agli studenti richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che inv ...Maturità 2023, l’attacco dell’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Tra le tracce da scegliere per il tema di italiano ce n’era una che richiamava ad una lettera aperta inviata nel 2021 dal mo ...