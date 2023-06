Il ministero dell’Istruzione non ha commesso un errore di ortografia sul sito della Maturità 2023

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il 21 giugnoè stato pubblicato su Twitter uno screenshot in cui si legge «Traccie prove scritte», in cui è presente un cerchio rosso che evidenzia l’ortografico. Nella parte superiore dell’immagine compare l’emblemaRepubblica italiana, la dicitura «, dell’Università» e il titolo “Esami di Stato”. L’immagine è accompagnata da un commento scritto dal suo autore che recita «Non c’è luce in fondo al tunnel». In un commento successivo, lo stesso autore del tweet precisa: «Hanno corretto. Meglio tardi che mai». Si tratta di un contenuto risalente a sei anni fa, presentato senza il corretto riferimento temporale. L’immagine oggettonostra verifica ebbe ampia eco sul web nel 2017, quando nella sezione del...