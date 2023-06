"Mi chiamo Russell Crowe e sono un ex generale che divenne schiavo, che divenneMa è ... Un luogo di etutti. Una città che ha sempre aperto le braccia a tutta l'umanità. Expo Roma 2030 ..."Mi chiamo Russell Crowe e sono un ex generale che divenne schiavo, che divenneMa è ... Un luogo di etutti. Una città che ha sempre aperto le braccia a tutta l'umanità. Expo Roma 2030...I testimonialRoma: il '' e AstroSamantha Durante la presentazione al BIE a Parigi, è stato mandato in onda anche lo spot che vede protagonista l'attore Russell Crowe: 'Roma non è solo ...

Il gladiatore per Roma Expo 2030 TGLA7

"Roma ha sempre aperto le braccia all'umanità intera. Noi siamo pronti: al mio segnale, scatenate l'umanità!". Con i capelli bianchi, la barba e gli occhiali, con qualche ruga e kilo in più, Russell C ...E' con le parole del Marco Aurelio di Richard Harris, nel film Il Gladiatore, che Russel Crowe apre il video ... Crowe - e presto sarò sul palco dei leggendari Cinecittà Studios per un concerto il 25 ...