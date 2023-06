Chiusura in forte calo per ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio hanno ceduto il 5,08% a 36,74 euro al MWh. . 21 giugno 2023In calo Wall Street dopo l'audizione del presidente della Fed. Ftse Miba +0,12%, Brembo giù del 6% in vista del trasferimento in Olanda (Il Sole 24 Ore Radiocor ... Infine ilcede il 4,6% ...In calo del 4,8% a 36,8 euro per megawattora, infine, il prezzo delnaturale sulla piattaforma ... rendimento al 4,07% 21 giugno - 08:42 Borsa Tokyo: Nikkei recupera ea +0,56%, brilla ...

Il gas chiude in forte calo a 36,74 euro al MWh ad Amsterdam ... Agenzia ANSA

Chiuso l’ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Milano dove è stata riscontrata presenza di gas radon sopra i livelli ...A Piazza Affari Pirelli soffre, Bruno non sarà il nuovo amministratore delegato. La Banca centrale cinese ha tagliato due tassi di interesse di riferimento. Euro resta sopra 1,09 dollari ...