Il frigo in cortocircuito scatena l' incendio in un appartamento

L'ipotesi principale è quella di unche ha interessato l'impianto di refrigerazione della cabina. Fortunatamente non si registrano altri danni né feriti. Successivamente il tratto ...Buffo, parliamo dei classici come di una zuppa ritrovata in fondo al, ma ancora buona da ... come l'introduzione con tutti i personaggi presenti sul palco e ildel moderno ...L'ipotesi principale è quella di unche ha interessato l'impianto di refrigerazione della cabina. Fortunatamente non si registrano altri danni né feriti. Successivamente il tratto ...

Frigo in cortocircuito provoca incendio in un appartamento RomaToday

Paura a Pietralata dove all'alba di oggi un appartamento posto al piano terra di via della Magnetite è finito avvolto dalle fiamme. Il rogo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato originato da un c ...Le fiamme scaturite da un cortocircuito ad un frigo dove erano stoccate le derrate alimentari. Per il momento il supermercato resta chiuso fino al ripristino totale dei danni Leggi » ...