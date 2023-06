Il manifesto delle sue prestazioni, nonostante non sia arrivato il gol in questi giorni ( contro la Scozia ha fallito un rigore ), è una centrocampo incredibile. Il classico elastico dall'......si è trattato di creare situazioni di superiorità numerica e posizionale attraverso un" ... la summa di unprocesso di auto - sabotaggio che aveva portato l'allenatore catalano a ...Anguissa 5 Tanti errori e troppisbagliati, non sembra neppure lui. Lobotka 6,5 Stretto ... Unica macchia:il fischio finale quando il Napoli si sta involando verso la terza rete. ...

Il dribbling inspiegabile di Kvaratskhelia: ma come ha fatto Corriere dello Sport

L'attaccante del Napoli protagonista in Nazionale con un numero d'alta scuola, una giocata incredibile che ha spiazzato tutti ...Kvara continua a stupire e regala spettacolo con la maglia della Georgia: la giocata è impressionante, il pallone gli resta attaccato allo scarpino ...