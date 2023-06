Il corporativismo degli youtuber e la difesa dei TheBorderline | “L' incidente può capitare ovunque”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Si discute dell'in Lamborghini che a Roma è costato la vita al piccolo Manuel nel corso della puntata del 21 giugno di Controcorrente. Nella trasmissione televisiva condotta da Veronica Gentili è intervenuto loSamuele Matteini, amico di Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale, e dei, il gruppo che era a bordo del suv prima dello schianto fatale:: “Il video che Matteo e istavano facendo non era un video per far vedere quanto andasse veloce l'auto o per fare delle cavolate con l'auto. Era un video di sopravvivenza all'interno di questa auto, dovevano stare 50 ore all'interno del veicolo. Hanno fatto un altro video '50 ore dentro una Tesla', che è identico, solo che utilizzano una Tesla. Se noi analizziamo quel video quello che fanno all'interno è dormirci, ...