Il Conte smemorato | si rifiuta di onorare il Cav | ma è stato suo alleato per oltre un anno

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nessun applauso al Senato, uscita dall’aula del Pirellone, filetti di baccalà al ristorante al posto dei funerali di. Non ci fossequel tweet di Giuseppe(«Silvio Berlusconi èun imprenditore e un politico che in ogni campo in cui si è cimentato ha contribuito a scrivere pagine significative della nostra storia… anche chi lo ha affrontato da avversario deve riconoscere che non gli sono mai mancati il coraggio, la passione, la tenacia»), se ne dovrebbe dedurre che il M5S èsuper-coerente nel non unire la propria voce al coro di riconoscimenti che ha salutato l’uscita di scena del Cavaliere. Ma quel tweet c’è, e ci dice essenzialmente tre cose: chenon è un leader, ma un pupazzo, che il puparo dei 5Stelle è Marco Travaglio e che ...