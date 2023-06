Il Chelsea vende |  Havertz all' Arsenal e Kovacic al City

(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI - Dopo i 600 milioni di euro spesi per gli acquisti delle ultime due finestre di mercato, ilè costretto are molte sue stelle per far quadrare i conti. Le ultime due cessioni ormai definite riguardano Mateoal Manchestere Kai Havertz all'. Il 29enne centrocampista croato approderà alla corte di Guardiola per 35 milioni di euro, più 6 milioni di bonus, andando a occupare la casella lasciata libera da Gundogan. Il 24enne fantasista tedesco passerà ai Gunners per 70 milioni di euro più 6 di bonus, dopo tre stagioni in chiaroscuro ai Blues che saranno ricordate soprattutto per il gol decisivo nella finale di Champions del 2021 vinta con il Manchester. La squadra affidata a Mauricio Pochettino deve sfoltire la rosa, ridondante per una stagione ...

La sovrabbondanza di stelle del Chelsea ha attirato l'interesse dell'Arabia Saudita e non a caso. Il fondo sovrano Pif, grande finanziatore dello sport saudita e proprietario dei maggiori club come

Koulibaly addio, o quasi. A meno di improvvisi cambi di rotta, infatti, il senegalese sembra destinato a volare in Arabia Saudita, per giocare con l'Al Hilal, lo stesso club che aveva provato, vanamen