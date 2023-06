Il centrodestra va sotto in Senato | colpa dei forzisti Lotito e Damiani Calenda | Un messaggio post Silvio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) La commissione Bilancio alha bocciato gli emendamenti della relatrice al dl Lavoro. Il parere richiesto non è stato approvato poiché la votazione si è conclusa in pareggio (10-10). Gli assenti replicano all'accusa:"No a dietrologie, un semplice ritardo di 15 minuti. Pronti a rivotare per approvare il provvedimento"

Così la maggioranza è andata, nello stesso giorno in cui in commissione Esteri della Camera ... 'Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes', dichiara Schlein, ilal Senato 'non riesce ...La maggioranza è andata. Dieci a dieci: ilnon ha i numeri per far passare il pacchetto di emendamenti promossi da FdI, proprio per l'assenza della coppia di FI. Abbonati per ...... oggi al Senato non riesce a far approvare emendamenti preparati all'ultimo minuto, che cercavano di mettere toppe ai tanti obbrobri contenuti nel Dl Lavoro, e va. Il Dl Lavoro era una delle ...

L'assenza di Forza Italia dalla commissione Bilancio manda in tilt il centrodestra sul dl Lavoro al Senato. Il patron della Lazio rivendica la rappresaglia. Il nodo della legge contro la pirateria onl ...