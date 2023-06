Il bilancio della Guardia di Finanza a caccia dei soliti «furbi»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In poco più di un anno e mezzo un esercito di truffatori e persone legate alla criminalità organizzata ha sottratto alle casse dello Stato decine di miliardi di euro attraverso frodi, sprechi e corruzione. Lo rivela ildireso noto in occasione del 249 anniversario del corpo che ha eseguito tra il primo gennaio 2022 e il 31 maggio di quest’anno 1,5 milioni di interventi e oltre 99 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazionicriminalità nell’economia. A spiccare nella relazione sono le attività investigative sui crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica che hanno permesso di sequestrare crediti inesistenti per un ammontare di circa 5,4 miliardi di euro, insieme alla cifra di 3,4 miliardi di beni sequestrati ...