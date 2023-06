(Di mercoledì 21 giugno 2023) MONREALE – Si conclude positivamente con la vittoria deiuna vicenda che andava avanti per oltre un decennio. Questa categoria di lavoratori finalmente grazie a una sentenza del TARoperare in tutto il territorio dell’Area Metropolitana diche adesso dovrà redigere un regolamento, avrà tempo 90 giorni, pena l’insediamento di un (Monrealelive.it)

Lo ha stabilito la Prima Sezione del TAR Sicilia con una sentenza pubblicata oggi, accogliendo il ricorso presentato daidi Monreale che da anni ormai chiedono di poter operare su tutto il ...Lo ha stabilito la Prima Sezione del TAR Sicilia con una sentenza pubblicata oggi, accogliendo il ricorso presentato daidi Monreale che da anni ormai chiedono di poter operare su tutto il ...

I tassisti monrealesi vincono al Tar, potranno lavorare anche a Palermo: “Risultato storico” per Arcidiacono MonrealeLive

Ogni fine settimana, in particolare dal venerdì alla domenica, nelle ore serali, imperversa oramai da settimane una banda di soggetti, verosimilmente minorenni, che percorre a folle velocità, a bordo ...Da 3 anni i tassisti monrealesi chiedono di potere lavorare anche fuori dal loro territorio 1' DI LETTURA La città metropolitana di Palermo ha novanta giorni per predisporre un regolamento sui taxi in ...