I libri dell’estate | tra thriller e amore | 11 titoli imperdibili

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Estate, tempo di vacanza e di letture al fresco, sotto l’ombrellone o all’ombra delle cime. Quale momento migliore per ritagliarsi finalmente del tempo per se stessi e divorare queiaccumulati sul comodino e sognati da mesi? A chi avesse tanta voglia di leggere ma non avesse ancora le idee chiare, diamo una lista di 11che ci sono piaciuti molto e che hanno incontrato il favore del pubblico e della critica. Dagli amatiai romanzi rosa, famigliari o di formazione, una serie diche accontentano tutti. Fate la vostra scelta: 1. LUNA ROSSA: l’atteso ritorno di Harry Hole (e Jo Nesbo) Harry Hole, il poliziotto più ubriacone della Norvegia, reduce da un lutto devastante e intenzionato a stordirsi di alcol a Los Angeles, dove è fuggito, è costretto a rimettersi in pista per saldare un debito e ...

, tempo di vacanza e di letture al fresco, sotto l'...per ritagliarsi finalmente del tempo per se stessi e divorare quei... La storia'amicizia tra il montanaro Bruno e il milanese Pietro,...Quest', forti delle ottomila presenze dello scorso anno, si ...film d'autore provenienti dai grandi festival ("Gli Spiriti'...è in collaborazione con Giardini Savelli e la libreria Idi ...... per l'appunto), porta in giro per l'Italiadi qualunque ... tra cui 25 opere'artista Chia - Chi Yu, che, per l'occasione, ... Dopo il tour nel Nord Italia della scorsa, il veicolo parte ...