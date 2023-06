I gagliardetti d’Italia | il Veneto | Mestre

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il calcio asi diffonde nei primi anni del 1900. Infatti, nel 1904 nasce un sodalizio calcistico, nell’ambito della Società Ginnastica Marziale, che nel 1909 diventa Football Club, compagine affiliata dal 1919 alla FIGC. Da tale sodalizio, a seguito di una fusione tra alcune squadre cittadine, nasce nel 1927 l’Unione Sportiva Mestrina. Il traguardo massimo raggiunto dalla squadra arancio ­ nera è il campionato di serie B nella stagione 1946 ­ 1947 mentre, nelle categorie professionistiche inferiori, ha collezionato, complessivamente, quarantacinque presenze. Alla fine degli anni Quaranta/inizi degli anni Cinquanta, l’Unione Sportiva Mestrina utilizzavaricamati con lo stemma cittadino che presentava il leone di S. Marco e, in basso, le lettere M e F acronimo di “Fedelissima” Negli ...

... per continuare con la stupidità permanente di'Alema e l'... quando fondò Forza, ma nel 1993, quando per l'elezione del ... con grande sventolio difascisti e grida del ......che più di un errore commise con l'alleato che dai...unico (ne fece solo un altro) congresso di Assago di Forza...congresso di Assago di Forzarispolverò tutte le parole'...... e del presidente nazionale dei Motoclub Vigili del Fuoco...partito l'atteso giro nelle Langhe che ha avuto come mete Diano'... seguita dalla premiazione e della consegna deidel ...