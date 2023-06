I fondamenti della Costituzione repubblicana | interviene Ascani

(Di mercoledì 21 giugno 2023) ROMA – In occasione del 75° anniversario dell’entrata in vigore, la Camera promuove tre incontri, rispettivamente il 22 giugno, il 5 luglio e il 27 settembre, nella cornice del Chiostro di Vicolo Valdina, dedicati aiitaliana, alle Costituzioni europee del dopoguerra e ai simboliRepubblica. Il primo appuntamento giovedì 22 giugno alle 19 – in diretta webtv – con il seminario “I”: dialogo tra Massimo Cacciari e Alessandro Campi. Saluti istituzionalivicepresidenteCamera, Anna(foto). Modera Monica Guerzoni. Letture di Francesco Scianna. L'articolo ...

ROMA - In occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, la Camera promuove tre incontri, rispettivamente il 22 giugno, il 5 ...