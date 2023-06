I consiglieri di opposizione | “Non cali il silenzio su piazza Cardinal Pacca”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma deicomunali diRaffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio sui lavori a. Di seguito il testo: “La democrazia partecipata della nostra città ha segnato un’importante vittoria nella vicenda. Grazie alla mobilitazione della cittadinanza e dell’consiliare è stato fermato uno scempio che poteva arrecare danni permanenti alla città: è stata archiviata l’idea folle di un terminal per bus turistici in pieno centro storico, salvando in una sola mossa sia il ...