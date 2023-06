I cambiamenti climatici visti dalla prospettiva di un cigno

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Buonasera, sono un. L’altro giorno, nel Dorset, qualcuno mi ha decapitato. Sono in buona compagnia: negli scorsi mesi altri otto cigni hanno fatto la mia stessa fine fra l’Avon, il Somerset, il Devon, la Cornovaglia, il Merseyside e, come si addice a una vera metropoli, ben tre volte a Londra. Quest’epidemia di morti ornitologiche violente si manifesta anche sotto altre forme: in Cumbria, un tizio ha preso unper il collo e l’ha lanciato addosso a un passante. In Essex, un germano reale è stato ucciso con una pistola ad aria compressa. Nel Merseyside, di nuovo, qualche piromane impazzito ha piazzato raffiche di fuochi d’artificio in uno stagno con le anatre. È evidente che quest’ondata di crimini contro i volatili non può essere casuale. Alcuni miei colleghi, fra cui una folaga molto erudita, persistono nel negazionismo, sostenendo che la ...