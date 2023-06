I Boomdabash pubblicano il video del singolo Lambada feat Paola & Chiara

(Di mercoledì 21 giugno 2023) , che anticipa il disco Venduti Ifesteggiano l’arrivo dell’estate con il nuovo freschissimosu tutte le piattaforme digitali e in radio per Soulmatical Music/Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Fuori ilufficiale. Una collaborazione cento per cento esplosiva per un vero e proprio viaggio anni ’90 capace di catapultarci nelle estati più belle della nostra vita tra Festivalbar, glitter colorati e squilli sui primi cellulari. Il gruppo salentino fa qui squadra con l’iconico duo alla conquista di spiagge, litorali e cieli stellati, intrecciando – su una base ritmata e travolgente – reggaeton e dance-pop, Jamaican slang, barre decise e sognanti ritornelli in crescendo: Siamo qua con il ...

... Paola & Chiara Quest'estate ici sono andati giù pesante, tanto che Tropicana del 2022, ... Caballero, mettiti in fila, vamos, alé, alé Poveri mai Il Pagante Brancar e Eddy Veerus...... Paola & Chiara Quest'estate ici sono andati giù pesante, tanto che Tropicana del 2022, ... Caballero, mettiti in fila, vamos, alé, alé Poveri mai Il Pagante Brancar e Eddy Veerus...

A San Giovanni Rotondo i Boomdabash San Giovanni Rotondo Free

Domani, sul palco, anche Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro e Rose Villain, Sophie and The Giants, Coma_Cose, Paola&Chiara, Emma, Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Fed ...Paola & Chiara, poi, i Boomdabash aprono anche il tour estivo con la data zero di Rimini. Il Summer Tour 2023 – The Party Specialists porterà il gruppo in giro per l’Italia durante tutta l’estate, ...