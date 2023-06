I 50 ristoranti migliori al mondo del 2023 | la classifica

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) The World’s 50 Best Restaurants ha nominato il Central di Lima, guidato da Virgilio Martinez e Pía Léon The World’s Best Restaurante The Best Restaurant in South AmericaIl Central, il ristorante di punta di Lima degli chef Virgilio Martinez e Pía León, ha conquistato la posizione No.1, prendendo il posto del Geranium di Copenhagen incluso quest’anno nella hall of fame deiBest of the Best. Secondoto nel 2022, il Central rende omaggio al Perù con un menu che celebra la biodiversità degli ingredienti autoctoni del paese, insieme alle sue tradizioni e alla sua storia, sotto la guida del centro di ricerca Mater Iniciativa, facendo della sostenibilità uno dei valori di riferimento. Sul podio accanto al Central il ristorante Disfrutar (No.2) a Barcellona e il Diverxo (No.3) a Madrid. “È per ...