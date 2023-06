HONOR 90 Lite | il nuovo medio-gamma ufficialmente in vendita in Italia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 giugno 2023) In attesa del lancio ufficiale della serie90 in Europa, che si terrà a Parigi il prossimo 6 luglio, il brand cinese ha annunciato l’arrivo sul mercatono del modello ‘base’, ossia90. Parliamo di uno smartphone di fascia-bassa dotato di buone prestazioni del comparto fotografico e con un design leggero e aggraziato. Come punta di forza c’è, senza ombra di dubbio, la fotocamera principale da 100MP, che garantisce scatti ad elevata definizione e registrazioni video in 4K. Non ci resta che andare a vedere insieme altri interessanti dettagli tecnici, incluso il prezzo diin. Il90è realizzato anteriormente in vetro, mentre il frame laterale e la scocca ...