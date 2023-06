Highlights Musetti-Shelton 6-4 4-6 6-4 | Atp Queen’s 2023 VIDEO

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ilcon glidella sfida tra Lorenzoe Ben, valida per gli ottavi di finale dell’ATP 500 del. Altra bella vittoria per il giovane carrarino, che dopo i quarti raggiunti a Stoccarda riesce a ripetersi anche nel prestigioso evento londinese. In tre set, con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, ha la meglio sul coetaneo statunitense, conquistando un posto tra i migliori otto del torneo. SportFace.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEe ... news, aggiornamenti, approfondimenti,e parole dei protagonisti per tutta la durata della ...Si tratta di Jannik Sinner , Lorenzo, Matteo Berrettini , Lorenzo Sonego , Marco ... aggiornamenti, news, approfondimenti,e le parole dei protagonisti per tutto l'arco della ...MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEe Shelton scenderanno in campo ... news, aggiornamenti, approfondimenti,e parole dei protagonisti per tutta la durata della ...

Live Lorenzo Musetti - Ben Shelton - ATP, Londra: Punteggi ... Eurosport IT

Finisce al 2° turno l'avventura di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Stoccarda: il torinese è stato battuto 7-6, 6-3 dall'australiano Cristopher O'Connell, n°74 del ranking. Nel pomeriggio Musetti ...