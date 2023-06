Highlights e gol Brasile-Senegal 2-4 | amichevole 2023 VIDEO

(Di mercoledì 21 giugno 2023) E’ stata partita vera a Lisbona fra, terminata con un risultato sicuramente non attesissimo: ecco ilcon gli. Gol e spettacolo con le due squadre che hanno giocato a viso aperte, anche per la posta in palio che era nessuna. Tanti gli esperimenti per il futuro, tanta voglia di mettersi in luce che ha fatto sì che la compagine africana uscisse vincente dalla partita. 2-4 il risultato finale: per ilreti di Paquetà e di Marquinhos, mentre per ilin gol Diallo, Mane e un autogol dello stesso difensore del PSG Marquinhos. Nel finale completa l’opera un rigore di Mane che chiude la partita. Questi glidel match. SportFace.

E' stata partita vera a Lisbona fra Brasile e Senegal, terminata con un risultato sicuramente non attesissimo: ecco il video con glie spettacolo con le due squadre che hanno giocato a viso aperte, anche per la posta in palio che era nessuna. Tanti gli esperimenti per il futuro, tanta voglia di mettersi in luce che ...che non faranno dormire sonni troppo tranquilli a Hansi Flick. Questi glidel match.Il video condi Austria - Svezia 2 - 0 , match della quarta giornata del gruppo F per le qualificazioni agli Europei 2024. Prosegue la marcia dei padroni di casa in testa al gruppo F, decisiva la ...

Qualificazioni Euro 2024, gol e highlights: vincono Belgio, Norvegia e Portogallo Sky Sport

Norvegia - Cipro 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quarta giornata del Gruppo A di Qualificazioni Euro 2024.Moldavia – Polonia highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Vittoria clamorosa per i padroni di casa che, sotto di 0-2 nel primo tempo a causa ...