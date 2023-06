(Di mercoledì 21 giugno 2023) La4 di: The: Lal'e i nuovi episodi arriveranno ad agosto in streaming su Disney+.: The: Lasi concluderà con la4, come confermato da Disney+. Il progetto per la piattaforma di streaming, spinoff dei film originali che hanno portato al successo Vanessa Hudgens e Zac Efron, tornerà con gli ultimi episodi dal 9 agosto. L'ultimo capitolo della storia Le puntate dell'di...

Musical: The Musical: La Serie si concluderà con la stagione 4 , come confermato da Disney+. Il progetto per la piattaforma di streaming, spinoff dei film originali che hanno portato al ...Madison Nears continuerà a infestare le sale della Split River: Paramount+ ha rinnovato il teen drama soprannaturaleSpirits per una seconda stagione, due mesi dopo il debutto della prima, in Italia attesa sul servizio streaming dal 30 giugno. "...'Halle Bailey ha fatto il provino come qualsiasi attrice - ha affermato Ivan Perez, studente dellaof Fashion Industries - La Disney non è andata a cercare una persona specifica. Era la ...

High School Musical: The Musical: La Serie, la stagione 4 sarà l'ultima Movieplayer

CAMBRIDGE, Mass., June 21, 2023 /PRNewswire/ -- Harvard University'sDivision of Continuing Education (DCE) announced a significant modification to ...Scopri tutto quello che bisogna sapere sul futuro dii High Desert 2 stagione. La comedy targata Apple TV+ tornerà con nuovi episodi