High Desert 2 ci sarà?

...killer ne "La casa di Jack" di Lars von Trier 3 / 4 Matt Dillon in "La casa di Jack" 4 / 4 Matt Dillon all'ultimo Festival di Cannes per "Asteroid City" Una delle prossime sfide si chiama,..., una black comedy che non riesce a decollare. Ma con Patricia Arquette istrionica mattatrice. Jay Roach racconta un micro - universo popolato da figure bizzarre e in bilico tra il ridicolo ...Barbarian, la recensione: un horror a regola d'arte che nasconde un'inaspettata disamina politica I progetti dell'attore Rupert Friend è attualmente uno dei protagonisti della miniserie...

High Desert, una black comedy che non riesce a decollare. Ma con Patricia Arquette istrionica mattatrice MYmovies.it

Jay Roach racconta un micro-universo popolato da figure bizzarre e in bilico tra il ridicolo e la disperazione. Su Apple TV+.La serie tv High Desert non sarebbe potuta esistere senza Patricia Arquette. Cinquantacinque anni, a curriculum un Oscar e un Emmy, Arquette riempie la sua Peggy di così tanta follia che quest’ultima ...