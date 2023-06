Helena Prestes sul legame con Dayane Mello | “È speciale per me”

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è stata una delle concorrenti più discusse de L’Isola dei Famosi 2023. I suoi modi di fare, spesso controversi, hanno diviso il pubblico in due gruppi. Alle numerose critiche, però, si è aggiunto il sostegno di chi, dopo averla già conosciuta a Pechino Express, non ha potuto fare a meno di fare il tifo per lei. La modella, nelle ultime ore, ha deciso di rispondere ad alcune domande fatte dai fan. In particolare, si è concentrata sul rapporto con, fornendo nuovi dettagli.risponde alle domande su: “È un onore”non è riuscita a portare a casa l’ambita vittoria, però, il contributo dato a L’Isola dei Famosi 2023, di certo, non è passato inosservato. ...

Cristina Scuccia eterosessualerisponde La ex suora, nel corso della sua avventura in Honduras ha fatto numerosi appelli nella speranza di poter ricevere un 'segno' da questa persona ...L'ex naufraga: "Secondo me Cristina non è etero" Anche in Honduras più volte le è stato ... Ora a parlare dell'orientamento della Scuccia è stata lache su Instagram ha risposto alla ...pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la sua esperienza con l' Isola dei Famosi 2023 La modella ha risposto ad alcune domande sui social come potete vedere nel ...

"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi punzecchia Helena Prestes e Carlo Motta: "Quest'estate almeno quattro copertine..." TGCOM

In queste ore, sul suo profilo social, Helena Prestes ha fatto una illazione su Cristina Scuccia. Ecco il video.Helena Prestes, reduce dall'esperienza a L'Isola dei Famosi, ha risposto senza peli sulla lingua alle domande dei fan, svelando alcune verità ...