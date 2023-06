Helena Prestes fa un’illazione su Cristina Scuccia (VIDEO)

Cristina Scuccia eterosessualerisponde La ex suora, nel corso della sua avventura in Honduras ha fatto numerosi appelli nella speranza di poter ricevere un 'segno' da questa persona ...L'ex naufraga: "Secondo me Cristina non è etero" Anche in Honduras più volte le è stato ... Ora a parlare dell'orientamento della Scuccia è stata lache su Instagram ha risposto alla ...pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la sua esperienza con l' Isola dei Famosi 2023 La modella ha risposto ad alcune domande sui social come potete vedere nel ...

"L'Isola dei Famosi", Ilary Blasi punzecchia Helena Prestes e Carlo Motta: "Quest'estate almeno quattro copertine..." TGCOM

In queste ore, sul suo profilo social, Helena Prestes ha fatto una illazione su Cristina Scuccia. Ecco il video."Cristina Scuccia eterosessuale", ecco la risposta di una ex naufraga de L'Isola dei Famosi 2023 dopo essere tornata in Italia.