Hanno dimenticato Manzoni ma anche Svevo! Lettera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Inviata da Giuseppe Scafuro - Una prima e rapida scorsa delle sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ai candidati agli Esami di Stato 2023 induce a qualche riflessione. Per la tipologia A, sono stati prescelti una poesia di Quasimodo, tratta da una raccolta pubblicata nel 1958, in genere non studiata a scuola, e un brano tratto da Gli indifferenti di Moravia, nome assente dall’elenco degli autori inseriti nelle Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida per gli Istituti Professionali e tecnici, che , come si sa, sostituiscono i programmi di una volta. L'articolo .