“Ha fatto cambiare le cose” Parla il professore della lettera a Bianchi

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Tra le tracceprima provamaturità del 2023 c'è stata anche laaperta del 2021 al ministro dell'Istruzione Patrizio, in cui il mondo accademico e culturale chiedeva di reintrodurre le prove scritte alla Maturità, sospese per la pandemia. «La scelta di questa traccia, che ho appreso da voi» di Un Giorno da Pecora «e di cui non ero a conoscenza, è particolare e interessante. Sono sorpreso, è un'occasione per gli studenti per riflettere su come dovrebbe essere la scuola nella sua funzione educativa». L'intervento a Rai Radio1 di Gianfranco Mosconi, docente di storia Greca all'Università di Cassino, tra i firmatariall'ex ministro ripresa oggi in una delle tracce degli esami di Stato. Ile i suoi colleghi ...

L'attuale governo - guidato da Diritto e Giustizia (Pis) - non haquasi nulla per quanto ... Quella crisi ci ha spinto amolto. Abbiamo iniziato una conversazione molto più ampia all'......ail quadro attuale. Durante un evento di fundraising in California organizzato il giorno dopo della partenza del segretario statunitense da Pechino, il presidente statunitense s'è...... in politica, come a una forma di azione collettiva necessaria perle cose. In questo non ... Ce lo chiedono gli iscritti, lo auspicano i dirigenti affinché il partito non siadi gente ...

La Formula 1 costretta a cambiare le regole per colpa di Neymar ... Fanpage.it

Ecco la nostra recensione di Mars First Logistics, un gioco che fonde la creatività tipica dei LEGO e la necessità di spostare pacchi come in Death Stranding.Tra le tracce della prima prova della maturità del 2023 c’è stata anche la lettera aperta del 2021 al ministro ...